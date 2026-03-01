हिमाचल प्रदेश: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चंबा में किया आईटीआई बिल्डिंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास

किरेन रिजिजू ने कहा, "मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार की ओर से भी इसमें तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को साथ आना ही पड़ता है। केंद्र से पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वित राज्य सरकार की ओर से होता है। इसलिए राज्य सरकार के साथ कई विषयों पर तालमेल नहीं होने से काम में देरी होती है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार साथ में आए और लोगों की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करे।"