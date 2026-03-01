3 या 4 मार्च... होली की तारीख को लेकर खत्म करें कंफ्यूजन, जानें सही दिन और मुहूर्त

आमतौर पर होलिका दहन के अगले दिन होली खेली जाती है। इस हिसाब से यह होनी चाहिए थी 3 मार्च को। लेकिन इस साल 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा और भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सुबह 6 बजकर 20 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक सूतक काल रहेगा।