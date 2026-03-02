असम: सीएम हिमंता बिस्व सरमा का दावा, कहा- प्रतिदिन 13 किमी सड़कों का निर्माण कर रही सरकार

मुख्यमंत्री सरमा ने लगातार बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी सरकार के एजेंडे का एक प्रमुख स्तंभ बताया है, जिसमें दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने के लिए सड़क, पुल और परिवहन कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल यात्रा का समय कम हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ी है, खासकर ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में।