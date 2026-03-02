इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध से हालात बने चुनौतीपूर्ण : सैयद बाशा

उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पूरे एशिया में माहौल चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पहल करने की जरूरत है। अगर किसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है, तो उसे सुलझाने के लिए संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं तो अगले कुछ दिनों में स्थिति अनुकूल होगी।