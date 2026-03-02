ईरान-इजरायल तनाव के बीच यूएई में फंसा एमी विर्क का परिवार, सिंगर ने साझा किया डर

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया, "संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति मेरे दिल पर गहरा असर डाल रही है। मेरी पत्नी और छह साल की बेटी वहीं हैं, और एक पति और पिता होने के नाते, ऐसे समय में भावुक और तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है। 'पापा, अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी। मैं बहुत मजबूत बच्ची हूं, पापा, चिंता मत करो', यह सुनना किसी पिता को अच्छा नहीं लगता।"