ईरान और इजरायल में फंसे कन्नड़ भाषी लोगों को बचाने के लिए राजदूतों से हो रही बात: प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। ईरान-इजराइल युद्ध की स्थिति में फंसे सभी कन्नड़ भाषी लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। यहां जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय दूतावासों के वरिष्ठ अधिकारियों से पहले ही बातचीत चल रही है।