ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर मौलाना कल्बे जवाद की सामने आई प्रतिक्रिया

वहीं, अमेरिका-इजरायल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव उमरैन महफूज रहमानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने जिस तरह आक्रामकता दिखाई है और जिस तरह इजरायल लगातार गाजा और फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, यह विश्व शांति के लिए एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।