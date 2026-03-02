ईरान में फंसे बाराबंकी के लोगों के परिजनों ने केंद्र सरकार से मांगी मदद

मौलाना जफर फैजी के भाई मौलाना अब्बास मेहदी ‘सदफ’ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमले के बाद हुई बातचीत में जानकारी मिली थी कि कुम शहर की सीमा के पास धमाके हुए हैं। हालांकि शहर के भीतर हालात सामान्य बताए गए थे। इसके बाद से संपर्क न हो पाने के कारण परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही है। कटरा मोहल्ले के मौलाना अली मेहदी के परिजनों ने भी इसी तरह की परेशानी जाहिर की है।