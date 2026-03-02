उत्तरी तमिलनाडु में तीन महीने की भीषण गर्मी की चेतावनी, पश्चिमी घाट में मध्यम बारिश की संभावना
चेन्नई, 2 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी घाट के जिलों में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, साथ ही उत्तरी तमिलनाडु में अगले तीन महीनों तक चलने वाली भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है।
मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हालांकि इस वर्ष तमिलनाडु में शीत ऋतु सामान्य से अधिक समय तक चली, लेकिन आगामी ग्रीष्म ऋतु में काफी अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है।
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि राज्य के उत्तरी जिलों में तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है और इस महीने से लेकर मई तक लू की स्थिति बनी रहने का अनुमान है।
चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने बताया कि इस अवधि के दौरान तमिलनाडु में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। राज्य के उत्तरी भागों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, जिसके चलते अधिकारियों ने निवासियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
भीषण गर्मी की आशंका के बावजूद, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के रूप में राहत मिल सकती है। कोमोरिन सागर और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के तंत्र के कारण अगले पांच दिनों तक पश्चिमी घाट के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। इसके अलावा बुधवार को दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, राज्य के अधिकांश अन्य जिलों में आने वाले दिनों में शुष्क मौसम रहने की आशंका है।
आईएमडी ने यह भी बताया कि पश्चिमी घाट के जिलों के साथ-साथ चेन्नई सहित तटीय क्षेत्रों में सुबह के शुरुआती घंटों में हल्की धुंध या कोहरा देखा जा सकता है।
मौसम में बदलाव के दौरान ऐसी स्थितियां आम होती हैं, लेकिन इससे सुबह के समय दृश्यता थोड़ी कम हो सकती है।
अधिकारियों ने विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों जैसे कमजोर समूहों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और लंबे समय तक धूप में रहने से बचने का आग्रह किया है क्योंकि तमिलनाडु भीषण गर्मी के मौसम के लिए तैयार हो रहा है।
--आईएएनएस
एसएके/एएस