एक्सप्लेनर: ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रही 'होर्मुज जलडमरूमध्य' की चर्चा? क्या है यह और क्यों दुनिया के तेल व्यापार के लिए माना जा रहा बेहद अहम?

नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर बड़े हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जवाब में ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए और बहरीन, कुवैत व कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ा, दुनिया की नजर एक संकरे समुद्री रास्ते 'होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज)' पर टिक गई, जहां से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही लगभग थम गई है।