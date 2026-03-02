एनसीआर में एक्यूआई में गिरावट, अधिकांश इलाके येलो जोन में; होली पर 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 219 दर्ज किया गया, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा, जबकि बाकी इलाके येलो जोन में बने रहे। मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार 2 मार्च को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री, 3 मार्च को 33 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री तथा होली 4 मार्च को अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने का अनुमान है। तीनों दिन दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।