ओटीटी पर रिलीज हो रही अनुपम खेर की 'तन्वी द ग्रेट', अभिनेता ने बताया क्यों खास है फिल्म

री-रिलीज के बाद फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग भी मिली और फिल्म ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए। आज हर तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है। 'तन्वी द ग्रेट' आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' से काफी मिलती जुलती है, जिसमें बच्चे के मानसिक विकार को दिखाया गया है। 'तन्वी द ग्रेट' ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की कहानी को दिखाती है कि कैसे वे अलग होकर भी बेहद खास हैं।