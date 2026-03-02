ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मी से निपटने की तैयारी संबंधी दिशानिर्देश जारी किए

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में गर्मियों के दौरान जल आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप और पेयजल सुविधाओं के निरीक्षण और मरम्मत को भी अनिवार्य किया गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे गर्मी से संबंधित असुविधा, निर्जलीकरण, चक्कर आना और अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तैयार रखें। बयान में कहा गया है कि ऐसी स्थितियों में तत्काल सहायता देने करने के लिए जिम्मेदार कर्मियों की पहचान की जानी चाहिए।