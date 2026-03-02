कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रियाकांत जू मंदिर में खेली होली, मर्यादा के साथ त्योहार मनाने की सलाह

आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने कहा, "होली आनंद और दिव्य प्रसन्नता का त्योहार है। हम कामना करते हैं कि होली सच्चे सनातन भाव से, प्रेम और पवित्रता से परिपूर्ण होकर मनाई जाए। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया संघर्ष के कगार पर खड़ी है, चारों ओर अशांति और उथल-पुथल का माहौल है, ऐसे में ब्रज की होली अपार हर्षोल्लास और आध्यात्मिक परमानंद दे रही है।