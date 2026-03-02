'कांग्रेस नेता भले अपशब्द कहें, पीएम मोदी पर भरोसा करती है पूरी दुनिया', बोले गिरिराज सिंह

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मिडिल ईस्ट के संघर्ष को लेकर सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा, "पूरे विश्व की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी जैसे लोग प्रधानमंत्री को गाली दें, लेकिन दुनिया के लोग पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं।"