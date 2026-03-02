'किसी भी संप्रभु देश में आक्रमण का विरोध करना हमारी नीति', कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने खामेनेई की मौत पर कहा, "जिस तरह खामेनेई की जान ली गई है, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर देश का अधिकार है कि उनकी सरकार कौन हो और कौन उनको चुने? हमें और आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वेनेजुएला की स्थिति को हम सबने देखा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शक्ति के साथ आप किसी पर अपनी बातों को नहीं थोप सकते हैं।"