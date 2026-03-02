केरल की 'मंजल कुली', जहां रंग नहीं हल्दी के पानी से खेली जाती है होली

मंजल कुली चार दिन तक चलता है, जिसमें पहले दिन मंदिर में सुख और समृद्धि से जुड़ी चीजों को दान किया जाता है। भक्त भगवान को नारियल, नारियल का तेल, हल्दी, कुमकुम, समेत कई चीजें अर्पित करते हैं। जिसके बाद दूसरे दिन मंदिर में हल्दी का लेप तैयार किया जाता है और भक्त लेप को अपने शरीर पर लगाते हैं। माना जाता है कि इससे बदलती ऋतु का प्रभाव कम होता है और शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। जो लोग हल्दी का लेप नहीं लगाते, वे हल्दी के पानी से स्नान करते हैं।