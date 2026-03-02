केरल: देवस्वोम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अपना रुख बदला

महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में पहले लिया गया रुख व्यापक विरोध प्रदर्शनों और श्रद्धालुओं के एक वर्ग की तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक नुकसान सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली सरकार को उठाना पड़ा था। उस समय मुख्यमंत्री पी. विजयन महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में खुलकर सामने आए थे और इसके लिए व्यापक अभियान भी चलाया था।