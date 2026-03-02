केरल: वायनाड पुनर्वास कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक के साथ दुर्व्यवहार

इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक टी. सिद्दीकी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार उस वक्त हुआ, जब सिद्दीकी भाषण देने के लिए खड़े हुए। उनके भाषण के दौरान भी वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने नारेबाजी की। मुंडक्कई के सबसे नजदीकी निर्वाचन क्षेत्र कलपेट्टा के विधायक सिद्दीकी आपदा की रात घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले राजनीतिक नेताओं में से थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सूचित किया था और बाद में विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास के लिए प्रयास किया।