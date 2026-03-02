वायनाड पुनर्वास कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक के साथ दुर्व्यवहार
National News

केरल: वायनाड पुनर्वास कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक के साथ दुर्व्यवहार

तिरुवनंतपुरम, 2 मार्च (आईएएनएस)। विधानसभा चुनाव नजदीक आने और राजनीतिक माहौल गरम होने के बीच वायनाड में सरकार द्वारा आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार दोपहर को 30 जुलाई, 2024 की भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों को औपचारिक रूप से घर सौंपे गए।

इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक टी. सिद्दीकी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ दुर्व्यवहार उस वक्त हुआ, जब सिद्दीकी भाषण देने के लिए खड़े हुए। उनके भाषण के दौरान भी वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने नारेबाजी की। मुंडक्कई के सबसे नजदीकी निर्वाचन क्षेत्र कलपेट्टा के विधायक सिद्दीकी आपदा की रात घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले राजनीतिक नेताओं में से थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सूचित किया था और बाद में विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास के लिए प्रयास किया।

घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब मुख्य सचिव ए. जयथिलक ने अपने स्वागत भाषण में सिद्दीकी का जिक्र किया, तब से नारेबाजी शुरू हुई और विधायक के भाषण शुरू होने पर भी जारी रही। स्थानीय सीपीआई (एम) नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। मुख्यमंत्री और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हस्तक्षेप नहीं किया।

नारेबाजी के बीच भावुक सिद्दीकी ने अपना भाषण जारी रखा और प्रभावित परिवारों के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी शामिल थी। खास बात यह है कि बाद में कई पीड़ितों ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे जानते हैं कि संकट के समय कौन उनके साथ खड़ा था।

सिद्दीकी ने सोमवार को कहा कि यह उनके करियर में पहली बार हुआ है और ऐसा करने वालों को पता होना चाहिए कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था, न कि किसी पार्टी का कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मेरी आलोचनाओं को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि मैं और वे सभी लोग जिन्होंने मेरा काम देखा, वे जानते हैं कि त्रासदी कम होने पर मैंने क्या किया।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी

