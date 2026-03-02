केरल: सीएम पिनाराई निजयन ने तेलंगाना में कांग्रेस पर 'बुलडोजर राज' का आरोप लगाया

उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ऐसे अमानवीय उपायों का नेतृत्व और कार्यान्वयन कैसे कर सकती है? उन्होंने आगे कहा कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व, जो प्रगतिशील होने का दावा करता है, उसको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। केरल की पुनर्वास नीतियों से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण में एक नया मानक स्थापित किया है, जहां उसने बड़ी आपदाओं में सब कुछ खो चुके लोगों को घर मुहैया कराए हैं।