खामेनेई की मौत के बाद मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, 'दुनिया में दादागिरी करना चाहते हैं अमेरिका और इजरायल'

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "अमेरिका और इजरायल दुनिया में दादागिरी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें सुपरपावर के रूप में तस्लीम किया जाए। लेकिन ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असली सुपरपावर अल्लाह की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। न अमेरिका सुपरपावर है, न रूस और न ही इजरायल। खामेनेई ने इस दौर की तथाकथित सुपरपावर ताकतों की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि हम अल्लाह को सुपरपावर मानते हैं, तुम्हें नहीं।"