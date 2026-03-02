गोरखपुर में होली की रौनक बढ़ाएंगे सीएम योगी, भक्त प्रह्लाद की शोभायात्रा में होंगे शामिल

एसएसपी डॉ. कौस्तुंभ ने बताया कि विरासत गलियारे में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वहां पर सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत कर दी गई है। मुख्यमंत्री पहले दिन करीब 100 से 200 मीटर पैदल चलते हुए लोगों से बात करेंगे, इसलिए पैदल मार्गों की भी तैयारी पूरी की गई है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी ताकि हर जगह सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।