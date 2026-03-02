चुनाव आयोग से कानूनी लड़ाई लड़ रहे तमिलनाडु के पांच दलों ने दो प्रमुख गठबंधनों में जगह बनाई

दूसरी ओर, जॉन पांडियन और एनआर धनपालन के एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ समझौते की संभावना है। इस बीच, छोटे संगठन अपनी मान्यता पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। गोकुला मक्कल काची के संस्थापक एमवी शेखर ने कहा कि उनकी पार्टी, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके का समर्थन किया था, अब अपना पंजीकरण बहाल करने के लिए काम कर रही है।