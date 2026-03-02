जंगीपुर विधानसभा: क्या टूटेगा गैर-मुस्लिम जीत का लंबा सिलसिला? वापसी का रास्ता तलाश रही कांग्रेस

जंगीपुर उप-संभागीय मुख्यालय होने के साथ-साथ भागीरथी नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है। यहां स्थित लगभग एक किलोमीटर लंबा जंगीपुर बैराज गंगा नदी और भागीरथी के बीच जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह इलाका ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि यहां 2,100 मेगावॉट क्षमता वाला फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन और 1,600 मेगावॉट का सागरदिघी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य की बिजली आपूर्ति में बड़ा योगदान देते हैं।