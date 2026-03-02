जम्मू-कश्मीर: डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.2 की तीव्रता

इससे पहले 19 जनवरी को भी रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र लद्दाख क्षेत्र के लेह इलाके में था और इसके झटके लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग तीव्रता से महसूस किए गए। स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने आईएएनएस को बताया था कि सुबह 11:51 बजे रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र लद्दाख क्षेत्र के लेह इलाके में था। भूकंप का निर्देशांक 36.71 उत्तरी अक्षांश और 74.32 पूर्वी देशांतर था। यह पृथ्वी की सतह से 171 किलोमीटर अंदर आया।