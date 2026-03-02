झारखंड के खूंटी शहर के रिहायशी इलाके में हाथी कुएं में गिरा, वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला

जानकारी के अनुसार, हाथी रविवार सुबह भंडरा क्षेत्र से होते हुए भूत गांव पहुंचा था। ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर वह पतराटोली जंगल की ओर चला गया, लेकिन सोमवार सुबह पुनः शहर के दतिया मुहल्ले में प्रवेश कर गया। वहां से वह डीएवी रोड, डेली मार्केट, नगर भवन क्षेत्र, लोबिन बगान के पीछे, अमृतपुर, वन विभाग चेकनाका और फॉरेस्ट आवास होते हुए मेन रोड, बाजार टांड़ और तमाड़ मोड़ पार कर अनिगड़ा के डांड़टोली इलाके में पहुंचा, जहां यह हादसा हुआ।