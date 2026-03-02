झारखंड के गोड्डा में बैंक लूट की कोशिश नाकाम, बदमाशों की फायरिंग में गार्ड घायल

पुलिस के अनुसार, चार की संख्या में अपराधी महगामा के केंचुआ चौक स्थित शाखा में घुसे और अंदर प्रवेश करते ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से दो राउंड फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने बैंक में तैनात गार्ड से उसकी बंदूक छीनने की भी कोशिश की। इस दौरान गार्ड विनोद कुमार सिंह को गोली लग गई और वह घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।