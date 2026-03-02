टीएमसी के कुशासन से परेशान जनता अब चाहती है बदलाव: अमित शाह

वहीं, रविवार को नितिन नवीन ने कूचबिहार जिले के रासमेला मैदान में जनसभा के बाद परिवर्तन यात्रा का पहला चरण शुरू किया था। पार्टी का दावा है कि यह यात्रा राज्य की 294 में से 250 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। होली के चलते 3 और 4 मार्च को यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जाएगा। इस पूरी यात्रा का समापन 15 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली के साथ होगा। इस मेगा रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।