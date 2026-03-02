तमिलनाडु चुनाव: डीएमके ने वीसीके के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू की
चेन्नई, 2 मार्च (आईएएनएस)। तमिनलाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों के जल्द ऐलान की संभावना को देखते हुए, राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सत्तारूढ़ डीएमके ने सोमवार को चेन्नई में अपने मुख्यालय में प्रमुख सहयोगी, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के साथ औपचारिक सीट बंटवारे की बातचीत शुरू कर दी है।
इस बैठक में दोनों दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। वीसीके अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और महासचिव रविकुमार ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि डीएमके के शीर्ष पदाधिकारियों ने सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से बातचीत की अगुवाई की। इस बैठक को विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों ने संकेत दिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में छह सीटों पर लड़ने वाली वीसीके इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने पर दबाव डाल सकती है। कथित तौर पर पार्टी के नेता दो अंकों में सीटों की मांग कर रहे हैं। चर्चा के दौरान वीसीके द्वारा डीएमके को लगभग 20 पसंदीदा सीटों की सूची भी सौंपे जाने की उम्मीद है।
कहा जा रहा है कि इस सूची में वे चार सीटें शामिल हैं जो पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थीं। इसके साथ ही वे अन्य सीटें भी शामिल हैं, जहां उसे मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं। वीसीके के इस कदम से उसके गढ़ को मजबूत करने और विस्तार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रही डीएमके ने पहले ही गठबंधन के विभिन्न सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल को देखते हुए नेतृत्व सहयोगियों को समायोजित करने और अपने लिए जीतने वाली सीटों को बरकरार रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए उत्सुक है। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना को देखते हुए, राजनीतिक दलों ने संगठनात्मक तैयारियों, उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन वार्ता को तेज कर दिया है।
--आईएएनएस
