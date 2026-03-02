तमिलनाडु चुनाव: डीएमके ने वीसीके के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू की

कहा जा रहा है कि इस सूची में वे चार सीटें शामिल हैं जो पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थीं। इसके साथ ही वे अन्य सीटें भी शामिल हैं, जहां उसे मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं। वीसीके के इस कदम से उसके गढ़ को मजबूत करने और विस्तार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रही डीएमके ने पहले ही गठबंधन के विभिन्न सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है।