तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से, 8.27 लाख छात्र शामिल होंगे

25,051 छात्र जिनमें 19,107 स्कूल स्टूडेंट और 5,944 प्राइवेट छात्र शामिल हैं, बाकी परीक्षाएं देंगे। खास बात यह है कि तमिलनाडु की जेलों में बंद 281 कैदी भी इस साल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाएं सुचारु तरीके से हों, यह सुनिश्चित करने के लिए, सेंटर्स पर रूम इंविजिलेटर के तौर पर प्रतिदिन 49,000 से ज़्यादा टीचर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, गड़बड़ी रोकने और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए 4,900 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं।