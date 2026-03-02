तेलंगाना: पीएसी की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी, राज्यसभा चुनाव पर मंथन

कई वरिष्ठ नेता टिकट चाहते हैं। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम मोहन अनंतुला, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, पूर्व राज्यसभा सदस्य वी. हनुमंथा राव, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष जी. चिन्णा रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यास्की गौड़, तेलंगाना कृषि और किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष एम. कोदंडा रेड्डी शामिल हैं।