दिल्ली के तीन स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल, जांच में जुटी पुलिस
नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के तीन स्कूलों को सोमवार को धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है।
दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, धमकी भरे ईमेल सलवान पब्लिक स्कूल और जनकपुरी के मीरा पब्लिक स्कूल को भेजे गए थे। तीसरा स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल है, जो दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया दिल्ली कैंट में है।
सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और दिल्ली फायर सर्विसेज की यूनिटें तुरंत स्कूलों पर पहुंचीं। स्कूलों के आसपास के क्षेत्र को छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित किया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। वे ईमेल के स्रोत की जांच कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
यह घटना उस समय सामने आई है जब केवल एक सप्ताह पहले, 23 फरवरी को दिल्ली सचिवालय और शहर के दो स्कूलों को भी बम धमकी वाले ईमेल मिले थे।
उस दौरान धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड का एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिले थे। दोनों स्कूलों ने अधिकारियों को जानकारी दी।
पुलिस ने धमकी मिलने के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और स्थानीय पुलिस कर्मियों को स्कूलों में तैनात किया था। सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों और स्टाफ को निकालकर स्कूलों की पूरी तलाशी की गई। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल की धमकी की जांच अभी जारी है और साइबर टीम ईमेल के स्रोत और सत्यता की पुष्टि कर रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इसी तरह की धमकियां अन्य संस्थानों को भी भेजी गई हैं।”
पिछले साल 500 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए थे और पिछले दो हफ्तों में ही कम से कम चार बम धमकी वाले ईमेल स्कूलों को भेजे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने स्कूल प्रशासन से सतर्क रहने और सभी सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
दिल्ली पुलिस ने अभिभावकों और जनता से अनुरोध किया गया है कि वे शांत रहें, जबकि सुरक्षा जांच और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है
--आईएएनएस
एएमटी/पीयूष