दिल्ली के तीन स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल, जांच में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने यह भी बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल की धमकी की जांच अभी जारी है और साइबर टीम ईमेल के स्रोत और सत्यता की पुष्टि कर रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इसी तरह की धमकियां अन्य संस्थानों को भी भेजी गई हैं।”