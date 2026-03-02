दिल्ली में एआई-आधारित फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के आधार पर तीन आरोपी गिरफ्तार

तलाशी के दौरान चोरी की एक मोटरसाइकिल, छह मोबाइल फोन, चोरी के बर्तन और एक गैस सिलेंडर बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राजीव हरि नगर थाने में होमगार्ड के रूप में कार्यरत है, जबकि अमन और विशाल मजदूरी करते हैं। तीनों स्मैक के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे। आरोपियों की पहचान राजीव (39), विशाल उर्फ चपटा (22) और अमन कुमार (27) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी दिन के समय चोरी करते थे ताकि रात में गश्त कर रही पुलिस से बच सकें।