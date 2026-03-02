दिल्ली में कब है होलिका दहन? कालकाजी पीठाधीश्वर ने बताया शुभ मुहूर्त

रंगों की होली से पहले होलिका दहन की परंपरा सदियों से चली आई है। होलिका दहन को पवित्र माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा और शारीरिक रोग भी होलिका में दहन हो जाते हैं। होलिका दहन को सुख और समृद्धि का त्योहार माना जाता है, जो हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इस होलिका दहन पूजन पर काले तिल और नारियल की आहुति जरूर दें। कहा जाता है कि काले तिल हमारे अंदर छिपी बुराई का नाश करते हैं, जबकि नारियल सुख- समृद्धि का प्रतीक होता है।