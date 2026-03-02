दिल्ली: विदेशी पर्यटक के मोबाइल चोरी में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया

टीम ने इलाके का सर्वे किया और सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। इसी से संदिग्ध की पहचान हुई। पुलिस ने डीबीजी रोड से लेकर करोल बाग तक आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया। लगातार तकनीकी निगरानी और फील्ड ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया। आरोपी ने पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन आठ घंटे के भीतर करोल बाग इलाके से उसे धर दबोचा। आरोपी एक 16 वर्षीय लड़का था, जो बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास भिखारी की तरह रहता था।