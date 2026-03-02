दिल्ली: विदेशी पर्यटक के मोबाइल चोरी में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया
दिल्ली: विदेशी पर्यटक के मोबाइल चोरी में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया
National News

दिल्ली: विदेशी पर्यटक के मोबाइल चोरी में नाबालिग आरोपी पकड़ा गया

Published on

नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने विदेशी पर्यटक के साथ हुई चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।

25 फरवरी 2026 को मॉरीशस के 56 वर्षीय नागरिक ने नबी करीम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह और उनकी पत्नी पहाड़गंज में घूम रहे थे, तभी बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर कोई उनका मोबाइल फोन ले गया।

चोरी के तुरंत बाद नबी करीम पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई। एसएचओ नबी करीम इंस्पेक्टर गुलशन नागपाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एसआई नीरज राठी और एचसी विकाश (थाना नबी करीम), एचसी राजबीर और एचसी मनोज (थाना करोल बाग) शामिल थे।

टीम ने इलाके का सर्वे किया और सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। इसी से संदिग्ध की पहचान हुई। पुलिस ने डीबीजी रोड से लेकर करोल बाग तक आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक किया। लगातार तकनीकी निगरानी और फील्ड ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया। आरोपी ने पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन आठ घंटे के भीतर करोल बाग इलाके से उसे धर दबोचा। आरोपी एक 16 वर्षीय लड़का था, जो बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास भिखारी की तरह रहता था।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मां 7–8 साल पहले परिवार छोड़कर चली गई थी और पिता का 2025 में निधन हो गया। वह नशे का आदी है और अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भीख और चोरी करता है। उसी ने बाजार में घूम रहे विदेशी पर्यटक की जींस की जेब से मोबाइल निकाल लिया था। पुलिस ने चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें शिकायतकर्ता के भारतीय और मॉरीशस के सिम कार्ड थे।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

Subscribe to our channels on YouTube and WhatsApp 

IANS
logo
NewsGram
www.newsgram.com