दोस्ती, धोखा और कत्ल, दिल्ली की द्वारका पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार

हैप्पी उर्फ सूरज ने यह भी बताया कि करीब एक साल पहले वह छत्तीसगढ़ सदन कैंटीन में अनुरूप गुप्ता के संपर्क में आया था और उसने देखा कि अनुरूप सोने की कई अंगूठियां और ब्रेसलेट पहनता है। आरोपी ने अनुरूप गुप्ता को मटियाला एक्सटेंशन में अपने किराए के घर (जहां वह अपनी लिव-इन-पार्टनर राखी के साथ रह रहा था) पर एक पार्टी के लिए बुलाया और वे दोस्त बन गए। हैप्पी को यह भी पता था कि अनुरूप गुप्ता अपने परिवार से अलग रह रहा है। उसने अनुरूप गुप्ता से पैसे ऐंठने की साजिश रची और प्लान को पूरा करने के लिए भूपेंद्र, बलराम और नीरज (सभी हरियाणा से) से कॉन्टैक्ट किया।