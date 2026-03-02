नोएडा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर युवती का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 मार्च को डायल-112 के माध्यम से थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के एक मॉल के सामने सर्विस रोड किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू की। साथ ही फील्ड यूनिट टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की।