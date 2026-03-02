पश्चिम बंगाल में 480 सीएपीएफ कंपनियों की होगी तैनाती, चुनाव आयोग ने दिया ब्योरा

गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, प्रत्येक कंपनी में कम से कम 72 जवान होंगे। इन बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान शामिल होंगे।