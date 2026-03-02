पश्चिम बंगाल: हुमायूं कबीर ने बदला अपनी नई पार्टी का नाम, अब
पश्चिम बंगाल: हुमायूं कबीर ने बदला अपनी नई पार्टी का नाम, अब 'एजेयूपी' से पंजीकरण होने की उम्मीद

कोलकाता, 2 मार्च (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम बदल दिया है। कबीर ने पहले अपनी नवगठित पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी)' प्रस्तावित किया था, जिसको चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया था।

चुनाव आयोग द्वारा नाम अस्वीकार किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने पार्टी का नाम बदलने का फैसला किया और अपनी पार्टी का नाम 'अम्म जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी)' कर दिया।

सोमवार को उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने जेयूपी के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय को अपनी औपचारिक सिफारिश भेजी थी।

बाद में चुनाव आयोग ने मुझे सूचित किया कि इस नाम से एक पार्टी पहले से ही पंजीकृत है। इसके बाद मैं और मेरे प्रतिनिधि दिल्ली गए और आयोग को नए प्रस्तावित नाम एजेयूपी के बारे में बताया।

उन्हें आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण कराने का पूरा भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा विरोधी सभी ताकतों के लिए हमारा आह्वान अभी भी खुला है, हालांकि हमें पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का पूरा भरोसा है। हम एकजुट होकर और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके राज्य में सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से उस समय निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास समारोह की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह मस्जिद अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को ध्वस्त ढांचे की वास्तुकला के अनुरूप बनाई जाएगी।

टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद 22 दिसंबर, 2025 को हुमायूं कबीर ने औपचारिक रूप से अपनी नई राजनीतिक पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' का नाम घोषित किया और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के नामों की भी घोषणा की थी।

