पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से की मुलाकात
नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने कनाडाई समकक्ष पीएम मार्क कार्नी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर मुख्य फोकस है।
बता दें, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच एमओयू एक्सचेंज होगा और फिर प्रेस स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद एक बजकर 50 मिनट पर भारत मंडपम में भारत-कनाडा सीईओ फोरम की शुरुआत होगी, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। शाम छह बजे पीएम कार्नी अपने देश के लिए रवाना होंगे।
कार्नी व्यापार और निवेश, ऊर्जा, जरूरी मिनरल्स, कृषि, शिक्षा, शोध और नवाचार, और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास स्तंभों में चल रहे सहयोग की भी समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी अपने विचार साझा करेंगे।
इससे पहले कनाडाई पीएम ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा के बीच साझेदारी को लेकर बातचीत की। मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज सुबह नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे की साझेदारी बनाने के उनके प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं।"
विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम कार्नी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत-कनाडा के आपसी संबंध सामान्य होने के एक अहम मोड़ पर हैं। दोनों प्रधानमंत्री पहले एक-दूसरे की चिंताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंध और बढ़ती आर्थिक एक-दूसरे को पूरा करने वाली चीजों पर आधारित एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
दोनों नेताओं के बीच होने वाली आने वाली मीटिंग, आगे की सोच वाली साझेदारी बनाने में भारत और कनाडा के सकारात्मक मोमेंटम और साझा दृष्टिकोण को फिर से पक्का करने का मौका देगी।
पीएम कार्नी ने राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के बाद एक्स पर किया, "प्रधानमंत्री मोदी से मिलने नई दिल्ली पहुंचा। कनाडा और भारत दो आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी देश हैं जो एक साथ हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एनर्जी, टैलेंट और इनोवेशन और एआई में नई साझेदारी बना रहे हैं, ताकि हमारे लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षा और खुशहाली आए।"
