प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल के पीएम नेतन्याहू से हुई बात, भारत की चिंताओं से अवगत कराया

बता दें कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने पवित्र स्थल इमाम रजा दरगाह पर काला झंडा फहराया गया। वहीं, भारत में ईरानी दूतावास में ईरान के झंडे को आधा झुका दिया गया है। साथ ही दुनिया के तमाम देशों से अमेरिका और इजरायल के इस हमले की कड़ी आलोचना करने के लिए कहा।