प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलने को लेकर भाजपा ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना

भाजपा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में तमिलनाडु को बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि एक मजबूत केंद्र और राज्य विकास को और गति दे सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रोटोकॉल, शासन और विकास को लेकर आदान-प्रदान तेज होने की उम्मीद है।