प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलने को लेकर भाजपा ने सीएम स्टालिन पर साधा निशाना
चेन्नई, 2 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं करने को लेकर भाजपा ने सीएम एमके स्टालिन की आलोचना की है। तमिलनाडु भाजपा ने इसे राज्य की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक परंपराओं के खिलाफ बताया। तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने मदुरै में 4400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।
तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि दलीय मतभेदों के बावजूद तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति में प्रधानमंत्री के आगमन पर शिष्टाचार का भाव रखना महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति 'संवैधानिक पद के प्रति अनादर' दर्शाती है और सीएम जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिए।
प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना हमारी संघीय संरचना और राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वे किसी भी दल के हों, राष्ट्रीय नेताओं के राज्य दौरे के दौरान इस परंपरा का पालन किया है।
डीएमके ने प्रसाद की टिप्पणियों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल पहले भी यह कहता रहा है कि आधिकारिक दौरों के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम अक्सर समय-निर्धारण और प्रशासनिक कारणों से तय होते हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में कनेक्टिविटी और शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने उपनगरीय रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करने के लिए चेन्नई बीच और एग्मोर के बीच चौथी रेलवे लाइन की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को मजबूत करने के लिए कुंभकोणम, येरकौड और वेल्लोर में 24/7 एफएम ट्रांसमीटर शुरू किए जाएंगे।
भाजपा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में तमिलनाडु को बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि एक मजबूत केंद्र और राज्य विकास को और गति दे सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रोटोकॉल, शासन और विकास को लेकर आदान-प्रदान तेज होने की उम्मीद है।
--आईएएनएस
