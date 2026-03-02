बंगाल में एसआईआर को लेकर दो दिवसीय बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों में जुटा आयोग

हालांकि, मतदान की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। पहले यह तय किया गया था कि मतदान की तारीखें मार्च के पहले सप्ताह में, होली के त्योहार (4 मार्च) के तुरंत बाद घोषित की जाएंगी। मतदाताओं के दस्तावेजों पर चल रही न्यायिक कार्यवाही के कारण, अब ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान की तारीख मार्च के दूसरे सप्ताह में घोषित की जाएगी।