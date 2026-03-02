बिहार : गोपालगंज में ढहा निर्माणाधीन पुल, किसी के घायल होने की खबर नहीं
पटना, 2 मार्च (आईएएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहे आरसीसी पुल का ढांचा ढह गया। अधिकारियों ने कहा कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।
गंगवा गांव में गौघरी नदी पर बन रहे आरसीसी पुल (लगभग 29 मीटर लंबा) का ढांचा ढह गया। इस पुल का निर्माण लगभग 2.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में किया जा रहा था।
घटना के समय कास्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन सौभाग्य से कोई मजदूर घायल नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
सिधवालिया थाना के एसएचओ ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “सौभाग्य से इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।”
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कास्टिंग के दौरान जोर की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पुल की एक स्लैब अचानक धंस गई। निर्माणाधीन ढांचा कुछ ही पलों में गिर गया, जिससे स्थल पर दहशत फैल गई।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सस्ती और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण कास्टिंग के दौरान यह गिरावट हुई।
स्थानीय लोगों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है।
ग्रामीणों ने कहा कि अगर सख्त गुणवत्ता जांच नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी बड़े हो सकते हैं।
सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पुल ढहने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। टीम जांच में जुटी हुई है कि यह हादसा कैसे हुआ? अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
--आईएएनएस
एएमटी/एएस