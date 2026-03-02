भारत और कनाडा के बीच संबंध अर्थव्यवस्था को करेगा मजबूत: प्रवीण खंडेलवाल

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी अपनी पत्नी डायना फॉक्स कार्नी के साथ 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर शुक्रवार को मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा-कनाडा और भारत दो आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी देश हैं जो एक साथ हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एनर्जी, टैलेंट और इनोवेशन और एआई में नई साझेदारी बना रहे हैं, ताकि हमारे लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षा और खुशहाली आए।