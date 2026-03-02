भारत किसी धर्म विशेष का देश नहीं: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर

अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि देखिए, ये सीधे-सीधे दादागिरी है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको खाक में मिला देंगे। मैं समझता हूं कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है। आज संयुक्त राष्ट्र या इस तरह के जो अंतरराष्ट्रीय फोरम हैं, वो बस नाम के लिए रह गए हैं। पहले कुछ भी ऐसी बात होती थी, दो देशों के बीच तनाव होता था, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करता था और प्रयास करता था कि बातचीत के जरिए उसका समाधान निकले।