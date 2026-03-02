भारत की प्राथमिकता शांति और नागरिकों की सुरक्षा: भाजपा सांसद मनन मिश्रा

विश्व में बढ़ती अशांति और सुरक्षा के मुद्दे पर संभावित कैबिनेट बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि जब पड़ोसी क्षेत्रों या विश्व के किसी हिस्से में अस्थिरता बढ़ती है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी गंभीरता के साथ स्थिति की समीक्षा करते हैं। सरकार का पहला दायित्व देश की सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अपने देश के जो नागरिक जहां भी हैं, उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक शांति हमारी विदेश नीति का मूल आधार है।