ममता सरकार ने बंगाल को अराजकता का गढ़ बनाया, अब उखाड़ फेंकेंगे: नीतिन नवीन

ममता सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने लोगों से कहा था कि हम सोनार बंगला बनाकर देंगे, मां माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी ने ठगा नहीं। इसलिए दीदी आपने मां की बात कही थी, बहनों की बात कही थी पर आपके राज में सबसे अधिक कोई असुरक्षित है तो हमारी माता और बहनें असुरक्षित हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। सीएम ममता को संबोदित करते हुए उन्होंने आगे कहा, "ममता दीदी, हमारी बहनें तो जहां शिक्षा ग्रहण करती हैं उस विश्वविद्यालय उस संस्थान में भी सुरक्षित नहीं हैं और आप कहती हैं कि मां-बहनों को शाम के बाद निकलना नहीं चाहिए। आप किस मानसिकता में हैं? हमारी बंगाल की माता-बहनें पूरे देश में आगे बढ़कर काम करती हैं, आप उनको महफूज रखना चाहती हो घर में? हमारी माता-बहनों ने, बंगाली संस्कृति ने ऐसा हमें हमेशा रहा कि उन्होंने तो काली और दुर्गा का रूप लेकर इस देश को नई दिशा दी है। और मैं मानता हूँ कि हमारी माता-बहनों को पूरा सम्मान, पूरी सुरक्षा कोई दे सकता है तो मोदी सरकार दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है।"