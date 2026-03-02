माथे पर अर्धचंद्र सजाए बाबा महाकाल ने भक्तों को दिए दर्शन, अद्भुत शृंगार देख भावविभोर हुए श्रद्धालु

वार सोमवार और तिथि चतुर्दशी के दिन भक्तों को बाबा के अद्भुत शृंगार दर्शन का सौभाग्य मिला। आज बाबा महाकाल भी भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे जागे। वीरभद्र से आज्ञा लेकर सबसे पहले मंदिर के कपाट खोले गए और फिर पंचामृत और फलों के रस से बाबा का अभिषेक किया गया, जिसके बाद भस्म रमाकर आकर्षक शृंगार किया गया। बाबा का आज का शृंगार मन को शांति प्रदान करने वाला है क्योंंकि बाबा के माथे पर अर्ध चांद और मोती की बिंदी को स्थापित किया गया, जोकि शांति का प्रतीक है।माथे पर त्रिपुंड लगाए बाबा को भांग और सूखे मेवों से भी सुसज्जित किया गया। भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया।