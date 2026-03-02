मिडिल ईस्ट रूट पर अकासा एयर की फ्लाइट अस्थायी रूप से रद्द, जानें ताजा अपडेट

7 मार्च 2026 तक इन शहरों के लिए या इन शहरों से की गई सभी बुकिंग के लिए यात्री या तो पूरा रिफंड ले सकते हैं या बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी यात्रा को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अकासा एयर ने यात्रियों से रिक्वेस्ट की है कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर लें।